Repubblica: Infortunio Anguissa, le ultime sulle condizioni del giocatore

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Zambo Anguissa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il centrocampista camerunese potrebbe recuperare dal suo infortunio già la prossima settimana. Se dovesse smaltire in tempo l’affaticamento muscolare, il giocatore rientrerebbe in gruppo per allenarsi in vista della sfida contro l’Atalanta (3 aprile, ore 15:00).

Da valutare, inoltre, anche le condizioni di Adam Ounas. L’attaccante non è al meglio delle sue condizioni, ma non dovrebbe essere a rischio per il match contro la squadra di Gasperini.