Poco fa, Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli e della Nazionale italiana, ha pubblicato un post su Instagram dedicato a tutti i suoi tifosi. Il giocatore azzurro, infortunatosi durante il match contro l’Udinese, si è sottoposto quest’oggi ai dovuti controlli e dovrà saltare le prossime partite di campionato, oltre che i playoff per la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022.

Di Lorenzo, tuttavia, ci ha tenuto a rassicurare tutti. Ecco il post in questione: