Repubblica – Napoli, buone notizie sul fronte Anguissa! La situazione

Nella giornata di ieri la Nazionale del Camerun aveva comunicato che Frank Anguissa non avrebbe preso parte per alle partite di qualificazione al mondiale in Qatar. I controlli medici hanno evidenziato un affaticamento al flessore, ma per la società azzurra sembrano esserci buone notizie.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il centrocampista potrebbe tornare in campo a Bergamo contro l’Atalanta. Il suo repentino recupero potrebbe rappresentare un punto di forza per la squadra partenopea che deve già fare i conti con la pesante assenza di Giovanni Di Lorenzo.

Questo quanto riportato dal quotidiano: “Le condizioni fisiche di Anguissa sono state ieri al centro di una lunga giornata di incertezza, fino a quando non sono filtrati nel pomeriggio dal Napoli dei segnali incoraggianti. A comunicare la notizia dell’infortunio del centrocampista era stata infatti come un fulmine a ciel sereno la federazione calcio del Camerun, che l’ha escluso con un comunicato dalla lista dei convocati per la doppia sfida contro l’Algeria”.