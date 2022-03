NY Times – Cambiano le regole del Fair Play Finanziario: le novità

Il Fair Play Finanziario, come riportato da New York Times, cambia nome ed anche funzionamento. Infatti la UEFA ha voluto cambiare il Financial Fair Play in Financial Sustainability Regulations, Le squadre, come riportato dal quotidiano americano, potranno spendere solamente il 70% delle loro entrate. Inoltre, le sanzioni cambieranno: infatti le compagini potranno incombere in una retrocessione UEFA minore o in multe. Le sponsorizzazioni saranno valutate con più attenzione: occhi su Real Madrid e Manchester City.