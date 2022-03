Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport pare che il Newcastle stia puntando il cartellino di Victor Osimhen per la prossima stagione.

Il club inglese avrebbe offerto 100mln di euro per l’attaccante nigeriano, più dell’operazione compiuta dal Napoli per acquistarlo. La società partenopea, infatti, riuscì ad aggiudicarsi il giocatore per 49mln di euro.

Da valutare, dunque, quale sarà il futuro di Osimhen.