Nel Napoli di ieri, solo qualche nuvola e l’infortunio di Di Lorenzo hanno impedito agli azzurri di non godersi la giornata e i 3 punti con l’Udinese; in particolare, l’infortunio di Di Lorenzo è una doccia fredda per Spalletti e per i suoi giocatori.

Oggi è arrivato il responso e per Di Lorenzo si tratta di distorsione di secondo grado del ginocchio destro e gli esami, dunque, hanno dato un esito negativo.

Adesso si attenderanno altri esami, ma se i tempi saranno confermati, Di Lorenzo rischia di stare fuori un mese e di saltare un trittico ddi fuoco, che vede il Napoli affrontare l’Atalanta, la Roma e poi la Fiorentina.

Fonte: Sky Sport.