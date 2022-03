Finisce 1-1 la sfida Primavera tra Sassuolo e Napoli. Nel primo tempo il fallo di De Marco su Traore, costa il calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Dal dischetto Flamingo non perdona: palla da una parte e portiere dall’altra. Al 62′ lampo improvviso di Ambrosino, destro forte sul primo palo e palla in rete.