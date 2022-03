CorrSport – Spalletti soddisfatto della squadra dopo la rimonta di ieri

Luciano Spalletti è soddisfatto della squadra dopo la prestazione di ieri.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’allenatore toscano sarebbe rimasto sorpreso da ogni calciatore: “Ce l’abbiamo messa tutta proprio tutti per ribaltare la partita”, dice Spalletti. Allenatore soddisfatto di una squadra che al di là del passo falso nello scontro diretto – mica poco, per carità – è ancora al centro del sogno. La strada verso lo scudetto è lunga, certo, ma la gente lo ha spiegato e cantato molto chiaramente salutando la vittoria: forza ragazzi noi ci crediamo”. Squadra che, in effetti, continua a sognare e che attualmente posso gridare al mondo di essere seconda in attesa del recupero di Bologna-Inter. I tre punti contro l’Udinese, in rimonta, hanno alimentato un entusiasmo che è esploso a fine partita tra tifosi e calciatori.