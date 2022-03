La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale ha comunicato i convocati scelti da Luciano Spalletti per il match di oggi contro l’Udinese. Ci sono due recuperi in difesa, infatti tornano tra i convocati Kevin Malcuit e Axel Tuanzebe. Out invece dopo aver saltato parte dell’allenamento di ieri Adam Ounas. Di seguito ecco i convocati del mister toscano: