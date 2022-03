Osimhen a Dazn: “Abbiamo avuto una grande reazione, era fondamentale vincere. Sulla maschera…”

Victor Osimhen, autore della doppietta decisiva ai danni dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn

“Oggi c’era un’atmosfera incredibile. Abbiamo avuto una bella reazione dopo il primo tempo. Era fondamentale vincere e ringrazio i tifosi per il sostegno. L’episodio nel finale? Ero convinto di aver preso con il petto e ho detto a Deulofeu che, se lo avessero rivisto al Var, avrebbero visto questo. Maschera? Il dottore mi consiglia di usarla. Finché non mi daranno il via libera la terrò. Scudetto? Dobbiamo crederci. Ci sono ancora 8 partite e dobbiamo continuare così”