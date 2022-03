Napoli-Udinese, Rrahmani era diffidato: salterà la trasferta di Bergamo con l’Atalanta

Ammonizione di Rrahmani nota stonata di Napoli-Udinese guardando ai prossimi impegni in campionato del Napoli. Il difensore partenopeo, infatti, era diffidato e mancherà per la prossima difficilissima sfida in casa dell’Atalanta.

Una brutta perdita considerando la solidità che la coppia con Koulibaly garantisce alla difesa del Napoli, proprio nella partita probabilmente più complicata che il Napoli dovrà affrontare da aprile al termine del campionato. Il match è infatti previsto per il 3 del prossimo mese, al rientro dalla sosta per le Nazionali fissata per il prossimo fine settimana.