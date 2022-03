Napoli-Udinese, le probabili formazioni: Spalletti conferma il 4-3-3? La scelta su Insigne e Zielinski

Dopo l’ottima vittoria ottenuta a Verona, il Napoli di Luciano Spalletti riparte domani la rincorsa allo scudetto affrontando l’Udinese al Maradona.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli azzurri scenderanno di nuovo in campo con il 4-3-3, modulo riproposto a Verona. Ancora panchina per Piotr Zielinski, mentre dovrebbe tornare titolare il capitano Lorenzo Insigne. Per il resto, la formazione è la stessa di domenica scorsa, con Anguissa e Lobotka a proteggere le sortite offensive di Fabian, e con la difesa titolarissima. In porta c’è naturalmente Ospina.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Insigne.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto.