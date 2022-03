Non solo Napoli: su Berardi piomba il Milan

“Il nome più caldo resta quello di Domenico Berardi. Molto più di Belotti (che a giugno sarà svincolato dal Torino) piace l’ esterno del Sassuolo e della nazionale: 35 milioni è la richiesta del club emiliano. Berardi, che in questa stagione ha collezionato 10 assist e 12 gol piace tanto anche al Napoli, che vede in lui il sostituto di capitan Insigne, che a fine stagione andrà a giocare in Canada”.

Così il quotidiano Il Giorno ha riportato la situazione attuale relativa a Domenico Berardi. Il Napoli da tempo pensa all’esterno della Nazionale italiana, ma ora dovrà fare i conti anche con l’interesse del club rossonero…