KKN – Berardi-Napoli, c’è il sì del calciatore al suo trasferimento in azzurro! I dettagli

Stando a quanto riferito su Radio Kiss Kiss Napoli, Domenico Berardi sembra essere un nome caldo nelle ultime ore per il calciomercato del Napoli. La società azzurra stravede per il classe ’94 che sta facendo l’ennesima stagione di alto livello, dipinta da gol e assist; al momento non c’è una vera e propria trattativa con il Sassuolo, ma solo un sondaggio. La società neroverde però chiede una cifra importante, sui 40 mln. Il calciatore però avrebbe già dato l’ok al Napoli per un suo eventuale trasferimento in Campania.