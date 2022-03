Sabato sera, alla vigilia di Hellas Verona-Napoli, alcuni tifosi veronesi hanno appeso uno striscione con contenuti razzisti contro la città partenopea, poichè invita la Russia e l’Ucraina, attualmente in guerra tra di loro, a bombardare Napoli e i suoi abitanti. Le foto del suddetto striscione hanno fatto il giro dei social in poco tempo, suscitando l’indignazione non solo dei tifosi azzurri, ma di gran parte del paese.

Come ha riportato la Gazzetta dello Sport, Digos e Procura della Repubblica di Verona sarebbero al lavoro sullo striscione della vergogna esposto fuori allo stadio Bentegodi. Potrebbe venire aperta un’inchiesta per istigazione a delinquere, oltre all’aggravante per l’odio razziale. In queste ore la Digos è impegnata per individuare i responsabili che rischiano il Daspo, il divieto di accedere alle varie manifestazioni sportive.