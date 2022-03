Il quotidiano Il Mattino annuncia che il Verona non riceverà multe per lo striscione esposto all’esterno dello stadio per la seguente motivazione: “Nessuna multa, nessuna squalifica poiché il fatto è avvenuto al di fuori della gara ufficiale”.

Sarà dunque compito delle forze dell’ordine agire sull’accaduto.