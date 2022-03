Gazzetta – Spalletti ha deciso di non parlare di scudetto, il retroscena

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, a seguito del successo ottenuto contro il Verona al Bentegodi.

Il quotidiano pone l’accento su Luciano Spalletti, il quale nonostante la vittoria conquistata e il secondo posto in classifica a soli tre punti dal Milan capolista, ha deciso di non parlare di scudetto.

I motivi sono semplici: un po’ per scaramanzia, un po’ per evitare dispiaceri viste le occasioni perse in precedenza. Spalletti ci crede e sa che anche il Napoli può farlo ma bisogna lottare fino all’ultima giornata di campionato.

Grinta e determinazione se si vuole regalare una gioia così grande al popolo partenopeo.