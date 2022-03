Manca sempre meno al fischio d’inizio di Verona-Napoli, match decisivo per gli azzurri in vista della rincorsa al primo posto. Luciano Spalletti cambia modulo passando al 4-3-3 con Anguissa in campo insieme a Fabian Ruiz e Lobotka, a sinistra c’è Lozano al posto di Insigne; Tudor sceglie Faraoni e Depaoli sulle fasce per sopperire all’assenza dell’infortunato Lazovic, e davanti schiera Caprari e Barak (non Lasagna) a supporto di Simeone. Ecco le formazioni ufficiali:

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Lozano.