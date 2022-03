Pagelle MN – Tre punti a Verona firmati Osimehn. Bene anche Di Lorenzo

Tre punti importantissimi per il Napoli sul campo del Verona. Voleva una risposta Spalletti dai suoi e l’ha avuta. La firma è del suo nove, Victor Osimehn. Il 4-3-3 di Spalletti permette al centravanti nigeriano del Napoli di trovare finalmente con continuità la via della rete. Una doppietta importantissima che tiene il Napoli in corsa per la vetta.

Ecco le pagelle della redazione di MondoNapoli:

Ospina 6 – Praticamente inoperoso. Subisce una botta alla mano ad inizio ripresa ma stringe i denti. Non può nulla sul gol.

Di Lorenzo 7 – Sempre attento. Il Verona prova con De Paoli prima e Tameze o Caprari poi a metterlo in difficoltà. Insuperabile e anche assist man.

Rrhmani 6,5 – Cerca sempre una giocata in profondità per i compagni. Tiene bene la zona. Caprari non si vede fino a fine partita.

Mario Rui 6,5 – Tiene bene Bessa e Barak poi che cercano spazio dal suo lato. Si propone anche in avanti. Paga fisicamente con Faraoni per il gol del Verona. Prende una traversa nel finale.

Koulibaly 7 – Francobolla Simeone a tutto campo. Imposta e si propone in fase offensiva. La fascia di Capitano lo galvanizza.

Anguissa 6,5 – In mezzo al campo giganteggia con la fisicità. Poco preciso nei passaggi.

Lobotka 6,5 – Sempre metronomo di questa squadra. Imprescindibile.

Fabian Ruiz 6 – Cerca il gol in un paio di occasioni. Lento in fase di ripartenza.

Politano 6,5 – Cross al bacio per il gol del vantaggio

Lozano 6 – Sbaglia l’ultimo passaggio ma pressa e si propone bene in pressing.

Osimehn 7,5 – Ancora un gol di testa. Tanta corsa e pressing. Una doppietta

Elmas 6 – Entra e spacca la partita come al suo solito. Veloce a battare la rimessa che porta allo 0-2.

Insigne 6 – Fa il suo, tiene palla e aiuta la squadra nel finale.

Petagna sv – Sfortunato, si male dopo pochi minuti in campo

Zielinski sv

Ghoulam sv

Spalletti 6.5 – Propone nuovamente il 4-3-3 tenendo fuori Zielinski e Insigne. Viene ripagato da una prestazione di sostanza di Anguissa e dalla doppietta di Osimehn che finalmente davanti si è sentito meno solo.