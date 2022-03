LIVE MN – Hellas Verona-Napoli 0-1: entra in campo il Capitano!

Allo “Stadio Marcantonio Bentegodi” alle ore 15 andrà in scena Hellas Verona-Napoli, sfida valevole per la 29esima giornata di Serie A. Il Verona ha collezionato ben 8 punti nelle ultime 4 a differenza degli azzurri che ne hanno collezionati solamente 5. Sfida storica fra le due compagini ricca già di grandi polemiche a causa dello striscione esposto fuori lo stadio.

Le formazioni ufficiali:

VERONA (3-4-2-1) – Montipò; Sutalo, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Lozano. All. Spalletti

Comincia il match, batte il Verona

2′ – Verona arrembante, conclusione di Tameze larga con deviazione: primo corner della partita

7′ – Traversone di Mario Rui dalla sinistra, sponda di Osimhen per Lozano che travolge Gunter, nulla di fatto

9′ – Simeone controlla e calcia col destro dal limite dell’area: palla alta sopra la traversa

14′ – GOOOOOL! Traversone di Politano dalla destra e schiacciata di testa di Osimhen per il vantaggio partenopeo!

22′ – OCCASIONE NAPOLI! Sinistro a giro di Fabiàn Ruiz, eccezionale parata di Montipò che si è esaltato con un colpo di reni fantastico

28′ – Gioco interrotto! Fumogeni sulla pista atletica

29′ – Incursione di Osimhen, destro sull’esterno della rete non troppo lontana dalla porta

32′ – Lancio pericoloso in profondità per Simeone, si alza la bandierina del fuorigioco: tutto fermo

36′ – Gioco ancora fermo, Depaoli a terra

37′ – Sostituzione per il Verona, fuori Depaoli e dentro Bessa

40′ – Coast to coast di Fabiàn Ruiz, lo spagnolo si sposta il pallone sul destro che si spegne a lato, occasione sprecata

41‘ – Rete di Mario Rui, il gioco però era fermo: il portoghese aveva precedentemente sgomitato un avversario

2′ minuti di recupero

Finisce 0-1 per il Napoli la prima frazione di gioco al Bentegodi di Verona. Un Napoli cinico per ora è in vantaggio su un Verona non brillantissimo ma determinato. Secondo tempo che si prospetta essere molto interessante.

Inizia il secondo tempo!

50′ – Grande occasione per il Verona! Ilic ha l’occasione per calciare a botta sicura ma prende male il pallone! La palla vagante rimane li e si inserisce Ceccherini che per poco non beffa Ospina in uscita bassa. Si salva in qualche modo il Napoli.

54′ – Osimhen a terra per uno scontro con un difensore avversario. Non si è praticamente giocato in questo inizio di secondo tempo!

57′ – Gioco ripreso. Si scaldano Marfella e Petagna nel caso Ospina e Osimhen non ce la facciano

60′ – Il Napoli prende campo e guadagna un corner con Di Lorenzo

63′ – Entrano Insigne ed Elmas per Lozano e Politano

69′ – Fallo sul cerchio di centrocampo di Gunter su Osimhen. Ammonito il difensore scaligero

70′ – Ammonito anche Ceccherini per fallo su Elmas