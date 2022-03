Lorenzo Insigne saluterà il Napoli a giugno e partirà verso il Canada, direzione Toronto. Il Napoli, quindi, si guarda intorno per cercare un degno sostituto e, secondo Il Corriere dello Sport, in lista ci sarebbero soprattutto due nomo: Luis Sinisterra del Feyenoord, autore fino ad ora di una super stagione, e Hamed Junior Traorè del Sassuolo, per il quale, però, non serviranno più i 15 milioni di euro offerti lo corso anno, ma probabilmente ce ne vorranno almeno il doppio.