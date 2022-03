Gazzetta su Zielinski: “Per Spalletti è l’uomo che mette sale alle partite”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport mette in luce l’importanza di Zielinski per il Napoli.

La rosea sottolinea quanto il polacco possa essere incisivo nella mente e nei piani del tecnico Spalletti: “E in ogni caso avrà un ruolo da protagonista anche se dovesse entrare in corsa. Negli occhi dei tifosi è rimasto il suo gran gol segnato al Camp Nou contro il Barcellona. Per Spalletti Zielinski è molto di più: l’ uomo che mette sale alle partite. Che in un fazzoletto d’ erba riesce a dribblare o inventarsi una traiettoria che altri non vedono. Ecco perché il tecnico non ci ha mai rinunciato quando è stato disponibile e si tratta dell’ uomo con più minutaggio in campo fra centrocampisti e attaccanti”. Il tecnico non sa se gettare nella mischia il trequartista del Napoli fin dal primo minuto o direttamente a gara in corso; il dubbio verrà sciolto solo nelle prossime ore.