Ai microfoni di Dazn, al termine della gara vinta contro l’Hellas Verona, ha parlato un giocatore del Napoli: stiamo parlando di Victor Osimhen.

Queste le sue parole:

Victor, la gara di oggi è una risposta dopo il Milan?

“Si, lo penso. Dopo la sconfitta con il Milan, siamo venuti a Verona e abbiamo giocato con ferocia, abbiamo dato una risposta oggi e abbiamo vinto meritatamente, contro una squadra ben organizzata”.

Quanto hai lavorato per migliorare il colpo di testa?

“Si, mi sto allenando tanto in allenamento, anche con i cross di Di Lorenzo e Mario Rui, in modo che io possa migliorare anche in questo fondamentale”.

Oggi quanto credi allo Scudetto?

“Questo è uno step che abbiamo raggiunto oggi, ma se vogliamo arrivare primi dobbiamo vincerle tutte, considerando anche i risultati delle altre”.

Sei bravo più a segnare o a fotografare?

“Si, Koulibaly mi ha dato la camera e ho fatto la foto ai tifosi, oggi erano tanti, ci sono stati vicini e non era facile dopo la sconfitta di domenica”.