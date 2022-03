Barak e non solo, Giuntoli mette nel mirino tre calciatori del Verona

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha messo nel mirino tre calciatori del Verona per la prossima stagione. A riferirlo è Il Corriere dello Sport che svela come il primo in assoluto sia Antonin Barak, ventisettenne che da due anni ha avuto un enorme exploit e sul quale sono già state avviate delle discussioni. Oltre al centrocampista ceco, però, interessano agli azzurri anche Ivan Ilic e Adrien Tameze, due centrocampisti tuttofare che potrebbero fare al caso dei partenopei per le prossime stagioni