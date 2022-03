Sky – Verona-Napoli, in tre rischiano il posto da titolare. Scalpitano Ounas e Lozano, le ultime

Come già noto, per il match di domani contro il Verona Luciano Spalletti potrebbe effettuare più di un cambio di formazione nel Napoli. Confermato Ospina tra i pali, con Meret infortunato, così come non dovrebbe cambiare la linea difensiva, composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui. In mediana ci sarà Lobotka, che sarà affiancato da uno tra Fabian Ruiz e Anguissa: negli ultimi giorni ha preso quota l’impiego del camerunese per via dei problemi anche fisici dello spagnolo. In attacco, secondo Sky Sport, potrebbero perdere il posto da titolare sia Insigne che Politano, con Ounas e Lozano che scalpitano per rimpiazzarli e per completare con Zielinski il terzetto che farà da supporto ad Osimhen.