Maradona Jr: “Temiamo che abbiano somministrato droghe e alcol a papà prima della morte”

Diego Maradona Junior ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle cause della morte di D10S:

“Io devo sapere cosa è successo a mio padre, perché lui deve avere giustizia e l’avrà. Quando firmò il contratto non era capace di intendere e di volere. Ci sono delle indagini in corso, sono state indagate sette persone, non solo i medici. Avevamo tante paure e purtroppo si stanno rivelando vere: temiamo che abbiano somministrato droghe e alcol a papà prima della morte. Lo hanno lasciato morire. Io e gli altri eredi andremo fino in fondo per fare giustizia sulla sua morte”.