Gazzetta – Fondi USA interessati all’acquisto del Napoli! Ecco la richiesta di De Laurentiis per cedere il club

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto di una possibile cessione del Napoli e della posizione in merito del presidente Aurelio De Laurentiis, ancora indeciso.

Ecco quanto scrive la Rosea:

“Fra i fondi, il colosso Sixth Street (californiano) sarebbe pronto a valutare seriamente l’acquisto del Napoli, attraverso uno dei suoi fondi (un asset complessivo da oltre 60 miliardi di dollari), per puntare anche alla costruzione di un nuovo stadio. Recentemente Sixth Street ha acquistato proprietà immobiliari alberghiere in Costa Smeralda. E la politica dell’asset prevede altre forme di investimento nel nostro Paese. […] De Laurentiis non ha ancora deciso se vendere e valuta la società almeno 700 milioni di euro, perché anche se non ha proprietà immobiliari la potenzialità del marchio Napoli resta alto”.