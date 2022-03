L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul mercato del Napoli nella sessione estiva. Secondo il quotidiano il Napoli si appresta ad una rivoluzione corposa per la prossima estate, una trasformazione dell’organico. Lorenzo Insigne ha già stretto un accordo con il Toronto. In scadenza per giugno 2022 anche Ospina, Malcuit e Ghoulam, ai quali il club ha deciso di non prolungare il contratto. Poi c’è la situazione di Mertens, che ha dichiarato a più riprese di voler restare e di essere disposto a contrattare pur di restare ma fin ad ora nessuno delle dirigenza ha bussato alla sua porta. Non è esclusa neppure la partenza di Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023 ma al centro di numerosi voci di mercato che lo vedono protagonista soprattutto in Spagna. Non solo addii ma anche conferme. Infatti la società azzurra avrebbe intenzione di acquistare definitivamente Anguissa. A Giuntoli è stata affidata la missione di contrattare con il Fulham per il riscatto, cifra fissata sui 15 milioni. Verso la conferma anche Juan Jesus, mentre Tuanzebe dovrebbe tornare al Manchester United.