Aurelio De Laurentiis sembra seriamente intenzionato a cercare nuovi partner sul mercato americano per nuove prospettive di marketing per far lievitare i ricavi. Ad annunciarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega anche che finché ciò non accadrà, la politica del presidente azzurro rimarrà quella di un abbassamento del costo degli ingaggi e si darà più importanza alle uscite.