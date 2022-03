L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli e sulla sconfitta subita ieri sera contro il Milan di Pioli.

Il quotidiano pone l’accento sull’andamento negativo della squadra partenopea allo stadio Maradona. Con questo ko, infatti, il gruppo azzurro sale a quota sette sconfitte in casa tra le varie competizioni.

Pare, dunque che il dodicesimo uomo in campo non riesca più a fare la differenza. Il Napoli non regala più emozioni al suo pubblico.