Gazzetta – Arrivano le critiche per Spalletti: troppa carica per i suoi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Luciano Spalletti.

Il quotidiano pone l’accento sulla pressione che il tecnico toscano ha esercitato nei confronti del gruppo squadra, la quale ha subito un peso non indifferente durante il big match contro il Milan.

Le parole del mister, condizionate da immagini evocative come l’immortalità, la benedizione di Maradona, il calore della città, non hanno fatto altro che incrementare hype attorno alla partita. I giocatore hanno percepito un fardello pesante da portare alle spalle e, per la troppa tensione, hanno toppato una gara fondamentale per la corsa scudetto.