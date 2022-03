Napoli-Milan, i convocati di Spalletti: tornano Lozano ed Anguissa

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida al Milan in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Tornano a disposizione Hirving Lozano e Andrè-Frank Zambo Anguissa, mentre sono ancora out Axel Tuanzebe e Kevin Malcuit.

La lista completa:

PORTIERI: Ospina, Meret, Marfella;

DIFENSORI: Di Lorenzo, Zanoli, Mario Rui, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Rrahmani.

CENTROCAMPISTI: Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski, Elmas.

ATTACCANTI: Ounas, Mertens, Petagna, Osimhen, Insigne, Politano, Lozano.