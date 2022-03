Insigne: “Questa sera non abbiamo fatto bene, dobbiamo migliorare”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta degli azzurri contro il Milan per 0-1. Queste le sue parole:

“C’è grande demerito nostro e c’è tanto rammarico perchè lo stadio era pieno e non siamo riusciti a far gioire i nostri tifosi.

Sapevamo che oggi era una grande occasione in ottica Scudetto, l’abbiamo sprecata ma non dobbiamo piangerci addosso. Mancano ancora tante partite, i punti di distacco sono pochi e dobbiamo continuare a lavorare.

Penso sia inutile dire qualcosa ai miei compagni perchè siamo molto rammaricati, preferisco parlare domani a mente fredda e analizzare cosa non è andato tutti insieme.

Ho tanta voglia di restare per sempre nella mente dei tifosi, ma se giochiamo come stasera non ci ricorderà nessuno. Nelle prossime partite dobbiamo fare molto meglio.

Stasera qualcosa di buono abbiamo fatto e dobbiamo ripartire da lì. Non dobbiamo pensare alla sconfitta nonostante faccia male, ma mancano ancora tante partite e dobbiamo fare prestazioni migliori di quella di stasera”.