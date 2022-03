Il Napoli, con una prestazione molto deludente, perde contro il Milan. I rossoneri volano al primo posto e vincono una partita fondamentale per la corsa Scudetto. Il gol di Giroud nasce da un’azione ricca di rimpalli: il francese ha sfruttato l’occasione in modo superbo. Adesso i partenopei, probabilmente fuori dalla corsa Scudetto, devono blindare la qualificazione in Champions: obiettivo iniziale della squadra di Spalletti.