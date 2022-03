Sky – Napoli-Milan, le probabili scelte di Spalletti: ballottaggio sulla trequarti!

Domani, alle 20:45, andrà in scena Napoli-Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. Uno scontro storico per queste due compagini che, in passato, ha deciso anche campionati. La sfida di domani, probabilmente, potrebbe risultare decisiva per la corsa scudetto, con Napoli e Milan appaiate al secondo posto con 57 punti. Entrambe sono distanti un solo punto dall’Inter che, inoltre, ha una partita da recuperare contro il Bologna.

Sky Sport ha riportato le ultime di formazione della squadra di Spalletti. Porta e difesa paiono consolidate, con Lobotka che ritorna nei due di mediana al posto di Diego Demme. La batteria di trequartisti dovrebbe essere quella attuata all’Olimpico contro la Lazio, con una conferma per Politano al posto di Elmas che dovrebbe accomodarsi, per la seconda volta consecutiva, in panchina. Al centro dell’attacco sempre il nigeriano Victor Osimhen.

NAPOLI(4-2-3-1)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.