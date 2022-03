Una vittoria per la testa solitaria del campionato, almeno fino al recupero di Bologna-Inter. Alla vigilia del big match tra Napoli e Milan che può valere lo ‘stacco’ sulla diretta rivale, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti parlerà ai giornalisti dalla sala conferenze del Konami Center di Castel Volturno. Il consueto appuntamento è fissato per oggi a partire dalla 15, con la diretta testuale della conferenza stampa che come sempre vi accompagnerà su Mondonapoli.it.