Pandev: “Dopo la vittoria della Coppa Italia a Napoli sembrava avessimo vinto la Champions”

Goran Pandev, attuale attaccante del Parma ed ex calciatore di Inter e Napoli tra le altre, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia in cui ha ricordato la sua esperienza in azzurro e la vittoria della Coppa Italia, visibilmente emozionato. Queste le sue parole:

“Sicuramente mi ricordo la Coppa Italia come se avessimo vinto la Champions. Ho visto cose che non ho visto con l’Inter dopo lo scudetto e la Champions. Siamo tornati a Napoli dopo la finale con la Juve e la gente era euforica, come se avessimo vinto la Champions League per l’entusiasmo. Ho capito che la gente ci tiene tanto alla maglia. Ero sorpreso, siamo tornati con il treno dopo la finale di Roma e siamo rimasti bloccati sul treno per due ore perché non potevamo uscire dalla stazione. La gente ci prendeva in braccio, ci alzava, era una roba incredibile”.