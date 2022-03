Napoli-Milan, le probabili formazioni: Lobotka dal 1′! Spalletti ritrova Anguissa. Out Ibrahimovic

Oggi La Gazzetta dello Sport ha anticipato le possibili scelte di formazione di Spalletti e Pioli per Napoli-Milan, in programma domenica.

Gli azzurri dovrebbero recuperare quasi tutti gli infortunati, compresi Zambo Anguissa e Axel Tuanzebe disponibili per la panchina. Spalletti ritrova Lobotka dal 1′ minuto in coppia con Fabian davanti alla difesa, mentre difesa e attacco sono quelli delle occasioni migliori. In porta c’è sempre Ospina.

Pioli deve invece rinunciare ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic, che salterà la trasferta di Napoli. Out anche il capitano del Milan, Romagnoli, al suo posto giocherà Kalulu. Da sottolineare la possibile posizione ibrida di Kessie come trequartista, scelta che Pioli ha attuato anche nel derby.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.