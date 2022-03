Il Mattino – Rinnovo Mertens bloccato, ancora nessun offerta di ADL

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Dries Mertens. Secondo il quotidiano, nonostante il folletto belga sia un uomo guida dello spogliatoio azzurro, ad oggi il suo rinnovo di contratto appare molto in salita. Infatti il presidente De Laurentiis non gli ha nemmeno ancora proposta un taglio dell’ingaggio rispetto a quello attuale. Lui sogna di restare a vita in maglia azzurra, ma per il momento non ci sono segnali incoraggianti per avere questa situazione.