Sky, Di Marzio: “Napoli-Milan, Ibrahimovic e Romagnoli verso il forfait, vi spiego”

Il noto giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha rivelato importanti notizie sul Milan in vista della decisiva sfida del Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole: “Il capitano, Alessio Romagnoli, costretto a lasciare il campo in occasione nel derby di martedì in Coppa Italia, non riuscirà a recuperare per la trasferta partenopea. Non è tutto, anche Ibrahimovic, out da più di un mese, non ha ancora svolto l’intera seduta di allenamento col gruppo. Anche oggi infatti lo svedese ha svolto lavoro personalizzato. Per questo motivo, salvo imprevisti dell’ultima ora, anche l’attaccante non prenderà parte alla trasferta del Maradona“.