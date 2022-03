Repubblica – Anguissa verso la panchina, Lozano ancora out

L’edizione odierna de La Repubblica si è focalizzata sui recuperi in casa Napoli.

Il quotidiano ha parlato delle situazioni relative ad Anguissa e Lozano, mentre Lobotka partirà titolare probabilmente già domenica contro il Milan: “I progressi di Lobotka hanno spinto in panchina Anguissa: il camerunese è stato il protagonista della prima parte del campionato. È reduce da un infortunio muscolare all’ adduttore e proverà a rientrare in extremis almeno tra i convocati. Ieri ha svolto allenamento personalizzato in campo. Accelererà nelle prossime ore per strappare la presenza in panchina. È più avanti rispetto ad Hirving Lozano: la spalla destra del messicano sta meglio. Le terapie conservative hanno scongiurato l’ intervento chirurgico e hanno funzionato, ma il traguardo del pieno recupero non è stato ancora tagliato. Più Anguissa, dunque. Che magari proverà a dare il suo contributo in corso d’ opera”.

L’exploit di Lobotka ha letteralmente fatto impazzire il tecnico Spalletti, ma il contributo di Anguissa sarà altrettanto fondamentale nelle ultime undici finali.