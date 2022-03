Gazzetta – Januzaj si candida a sostituire Insigne: la situazione attuale

Adnan Januzaj, attualmente svincolato, potrebbe realmente essere l’erede di Insigne sulla fascia sinistra.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’ex talento della Real Sociedad avrebbe caratteristiche diverse ma potrebbe giocare con il piede invertito. Lo spagnolo ha 27 anni: “Innanzitutto bisogna chiarire che parliamo di giocatori diversi per caratteristiche fisiche prima ancora che tecniche. Fra l’ azzurro e il belga ci sono oltre 20 centimetri di differenza in altezza e questo va nella direzione di un calcio europeo che ha sempre più bisogno di fisicità, oltre alla tecnica che non difetta all’ esterno della Real Sociedad. Dunque questa diventerebbe una scelta importante per il futuro della squadra che sarà sempre guidata da Luciano Spalletti. Parliamo di un sinistro, che può giocare a destra a “piede invertito” per andare al tiro, oppure a sinistra puntando più alla riga di fondo per il cross. Al tempo stesso può essere utilizzato da trequartista proprio perché a fantasia e visione di gioco che gli consentono giocate imprevedibili”.

Dal punto di vista realizzativo negli ultimi cinque anni ha segnato abbastanza e dunque può essere affidabile da questo punto di vista: “Ma in Liga comunque nell’ ultimo lustro ha fatto abbastanza bene: 122 partite (terzo giocatore più utilizzato dalla Real Sociedad) 14 reti e 16 assist. Si tratta di un giocatore nel pieno della maturità, l’ ingaggio rientrerebbe nel range fissato dal presidente Aurelio De Laurentiis. (su questo non si transige) e il club sta riflettendo se spingere per la firma o attendere ancora qualche altra situazione”. Ora toccherà al Napoli se puntare o meno sull’esterno spagnolo, che per età e rendimento può essere un affare.