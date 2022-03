CorrSport – Osimhen vuole essere decisivo: manca un goal nei big match

Victor Osimhen vuole diventare decisivo anche negli scontri diretti.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il nigeriano da quando è in Italia non ha mai timbrato il cartellino in sfide decisive e contro il Milan potrebbe essere arrivato il momento giusto per lasciare il segno in un big match. Il quotidiano analizza l’argomento in tali termini: “E allora, il momento clou. Cruciale: sia per il Napoli, tornato prepotentemente nel vortice della lotta scudetto dopo l’ aggancio in testa al Milan, sia per Victor. Uno dei migliori potenziali d’ Europa, anzi dell’ intero pianeta calcio, che tra un infortunio e l’ altro è ancora a caccia della consacrazione. Da quando è arrivato in Italia, va detto, non è stato per niente fortunato – per niente – ma lui è un tipo abituato a gestire e anche a vincere ben altre partite nella vita e di certo la fame e l’ impegno non gli mancano mica. Qualche gol decisivo, invece, sì: finora, e dunque sin dalla stagione precedente, non è mai riuscito a fare breccia nel cuore delle grandi sfi de. Una rete con l’ Atalanta e la Lazio nel suo primo campionato, però mai a segno con Juve, Inter, Roma e Milan. Appunto: il prossimo avversario. Il prossimo test che vale uno strappo da scudetto e che Osi sta preparando con estrema cura”.

Osimhen e il Milan, vedremo come andrà finire domenica al Maradona.