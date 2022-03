CdS – Rinnovo Fabian: pratica congelata, vorrebbe il Barça o il Real

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Fabian Ruiz.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, questa potrebbe essere l’ultima stagione in maglia azzurra per il centrocampista spagnolo. La questione rinnovo è bloccata da tempo e il giocatore avrebbe piacere a giocare in squadre come Barcellona o Real Madrid, corteggiatrici del giocatore.

A volerlo però, anche alcuni club inglesi che, di certo, non si tireranno indietro nel fare delle offerte, nel caso in cui col Napoli dovesse finire.