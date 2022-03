Quest’oggi, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Costa, Sottosegretario del Ministro della Salute, che ha fatto chiarezza riguardo la questione della capienza negli stadi, per limitare il contagio da Covid-19. Ecco quanto dichiarato da Costa nel corso del programma:

“Sicuramente per Napoli-Milan non ce la faremo a tornare alla capienza massima allo stadio, ma confido per il 24 marzo per avere lo stadio al 100%, in occasione dell’impegno della Nazionale in occasione della sfida di play-off contro la Macedonia del Nord per la qualificazione al prossimo mondiale. I dati stanno migliorando e serve un segnale da dare ai cittadini. Dobbiamo proseguire nella somministrazione della terza dose. Le evidenze scientifiche dimostrano come sia la terza dose a proteggere dalla malattia. Napoli-Fiorentina al 100%? Credo sia un obiettivo perfettamente raggiungibile. Stiamo lavorando per quello e i dati ci danno conforto”.