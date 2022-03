Gazzetta – Senza più coppe e una gara a settimana saranno “tutte finali”: si lavora per i rientri

Il Napoli dovrà giocare una gara a settimana e fine alla fine saranno tutte finali.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il Napoli dovrà provare a vincerle tutte in una situazione di leggerezza dovuta ad un solo impegno settimanale. Ecco l’opinione mattutina della rosea: “Già perché ora la situazione è più definita. Senza coppe sono finiti gli impegni infrasettimanali. Dunque ci si può concentrare partita dopo partita e il recupero di alcuni uomini importanti: Anguissa e Lobotka su tutti, ma anche Lozano in attacco, potrà consentire a Spalletti di migliorare la condizione fisica – in evidente difficoltà, come anche le altre concorrenti – e poter avere più rotazioni da proporre sia all’ interno della stessa partita come anche valutando la strategia per ogni partita. A tutto questo si aggiunge un altro aspetto, non meno importante”. Sono davvero tutte finali quelle che aspettano gli azzurri da ora fino alla fine.

I recuperi dall’infermeria di Lozano, Anguissa e Lobotka saranno indispensabili per giocarsela fino alla fine.