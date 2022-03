CorrSport – Spalletti regala due giorni di riposo agli azzurri: intanto il Maradona si riempie

Luciano Spalletti ha concesso ben due giorni di relax ai calciatori azzurri dopo la vittoria al cardiopalma contro la Lazio.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è concentrata sulla questione relativa al riposo concesso agli atleti partenopei: “E poi, giusto per tenere ancora più alto il morale della truppa, via con il jolly del meritato riposo in coda alla mitragliata di impegni in serie: «Ci vediamo mercoledì». Cioè domani. Pausa raddoppiata, adios stress e tossine: domenica si va in scena con i ragazzi di Pioli, il profumo dello scudetto è ovunque e il signor Luciano ha ritenuto di allentare la pressione innescata dalle aspettative”. Una pausa, quella concessa ai ragazzi da parte del mister, che dovrà preparare al meglio soprattutto mentalmente il Napoli in vista del grande match contro il Milan di domenica prossima.

E poi arriva anche il commento del quotidiano sui biglietti sempre più in esaurimento per il big match. Quasi tutti i settori sono terminati e si sta rivivendo l’emozione succeduta al goal di Koulibaly contro la Juve nel 2018: “E allora, febbre a 94°: Fabian taglia il prato dell’ Olimpico all’ inglese con un sinistro liftato che neanche gli anime giapponesi e il sogno mandato in frantumi poco prima da Pedro, un altro spagnolo, riempie di nuovo lo spazio e il tempo. Passato e presente: la corsa dei giocatori, di Spalletti e degli uomini dell’ intera panchina sotto lo spicchio occupato dai tifosi azzurri ha rinverdito i fasti dello Stadium juventino e del gol di testa di Koulibaly. Un colpo da scudetto smarrito poi nel famigerato albergo di Firenze: già, ma sabato la squadra dormirà a Napoli. Alé. Tutto bello, ieri. E di certo anche annunciato: la vittoria con la Lazio ha moltiplicato all’ infinito il significato della partita con il Milan e anche la richiesta: alle 17, a tre ore dall’inizio della vendita libera, la disponibilità era già ridotta al minimo”.