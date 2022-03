CorrSport – Insigne si riscatta dopo i fischi del Maradona e fa sognare il Napoli

Lorenzo Insigne si è ripreso il Napoli dopo i fischi del Maradona contro il Barcellona.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il ritrovato goal su azione ha permesso ad Insigne di ritrovare finalmente vie alternative senza dover passare dal dischetto. Il Napoli si affida alle sue giocate per credere nel tricolore: “Ce ne ha messo per ritrovare il gol su azione in campionato, quasi dieci mesi, però l’ impressione è che il colpo gli sia riuscito nel momento migliore possibile. Sì, tempismo perfetto per rilanciare le ambizioni-scudetto della squadra a quattro mesi dal trasferimento a Toronto e soprattutto a un clic dalla fine della storia più grande della sua vita. Si lasceranno, il Napoli e Lorenzo, questo è già scritto e sottoscritto, però a cavallo tra la vittoria con la Lazio e la sfida con il Milan c’ è un’ altra storia dal finale sconosciuto che all’ improvviso è diventata avvincente e appassionante: lo scudetto”.

Il Napoli si aggrappa al suo capitano, nel momento più complicato della stagione e dopo una sconfitta bruciante come quella consumatasi al Maradona contro il Barcellona.