CdM: “Napoli, i cinque motivi per i quali puoi vincere lo scudetto”

Sono cinque i motivi che spingono il Napoli verso uno scudetto abbastanza inatteso a inizio stagione. Ad esserne certo è il Corriere del Mezzogiorno che riporta stamattina tutti i dati a favore del club partenopeo.

Il primo è quello di essere la miglior difesa del campionato. Dato non da poco, se si pensa alla legge non scritta del calcio italiano che vede la squadra più brava nel non subire gol vincere poi il tricolore.

Il secondo è la vittoria svolta di Roma. È stata la notte della resistenza alle avversità, quella della vittoria a Roma contro la Lazio può

fornire la sensazione di poter andare oltre i propri limiti.

Il terzo è la settimana tipo. Il Milan affronterà stasera proprio l’Inter, la quale a sua volta avrà gli ottavi di Champions da disputare a Liverpool. Gli azzurri avranno invece la testa solo al campionato.

Il quarto è il primato nel girone di ritorno. Gli uomini di Spalletti hanno infatti conquistato ben diciotto punti negli ultimi due mesi, restando imbattuti insieme alla Juventus.

L’ultimo è il fattore Osimhen. Il centravanti, lo scorso 6 febbraio a Venezia, è tornato in campo dal primo minuto dopo due mesi e mezzo. Anche nella scorsa stagione, quando ha avuto continuità, è stato capace di trascinare il Napoli. Nelle ultime 4 gare di campionato Osimhen ha realizzato due gol e si è procurato un rigore contro l’Inter.