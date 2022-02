Il Roma sottolinea: “Più punti di tutti nel 2022 valgono la vetta”

L’edizione odierna del quotidiano Il Roma, servendosi di una curiosa statistica riportata dal portale Opta, ha rimarcato come il Napoli sia la squadra che ha fatto più punti di tutti, fino ad ora, nel girone di ritorno:

“Il Napoli di al Spalletti ha vinto all’Olimpico contro la Lazio ed ha agganciato il Milan in testa al campionato. Nel 2022 il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (18 in 8 gare) in Serie A mi ed è tornata in vetta. A riportare il dato, è l’ account di statistica su Twitter Opta”.